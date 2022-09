Spende più di 400 euro per farsi impiantare le corna e sembrare il diavolo

Un corpo ricoperto di tatuaggi (non fanno eccezione lingua e genitali) e adesso anche le corna impiantate sottopelle per sembrare un vero diavolo: questa l'ultima trovata di un uomo, Victor Hugo Peralta, che sostiene di aver speso per quest'ultimo 'ritocco' 400 sterline, ovvero più di 400 euro.

Il 52enne dice di essersi innamorato dei tatuaggi molto presto, con il suo primo disegno sulla pelle a soli 13 anni, con la parola 'f**k' sulle dita della mano sinistra.

Da allora la sua ossessione non si è fermata Victor ha il 95% del suo corpo ricoperto di tatuaggi. L'obiettivo è - a quanto dice - trasformarsi in un "bel mostro". Si è fatto anche dividere la lingua, modificare la forma delle orecchie e impiantare denti di metallo. Ora sono arrivati anche gli impianti sottopelle, tre proprio sulla fronte, per somigliare di più a un diavolo cornuto. Dolore fisico? Manco a parlarne: per Victor il dolore "non esiste", è solo nella nostra mente, e crede che le persone debbano imparare a dominarlo.

Victor posta regolarmente le sue trasformazioni (incluso il video in cui si vede l'operazione per gli impianti) su Instagram dove ha migliaia di follower. Gli utenti hanno commentato quest'ultima follia con un misto di stupore e ammirazione per il coraggio.

Le corna non sono l'unica modifica sottopelle: Victor infatti ha anche sette spuntoni di metallo che escono dalla fronte e quattro impianti a forma di stella. "Ci sono un po' di persone - ha commentato lui, come riporta il Mirror - che non gradiscono il mio aspetto, ma non mi importa, anche se rispetto la loro opinone. Il nostro corpo, specialmente la pelle, ha una resistenza meravigliosa e si adatta ai cambiamenti, dunque perché non modificarlo se questo ci rende felici?".

Victor è sposato con Gabriela - anche lei fedelissima dei tattoo e dei look estremi - ed entrambi sfoggiano un totale di 50 pearcing e hanno lavorato con oltre 80 tatuatori in tutto il mondo per ottenere il loro aspetto decisamente unico. Adesso, dopo 14 anni di matrimonio, sono entrati nel Guinness dei Primati come coppia sposata che ha subito più modifiche al corpo.