Scompare il figlio di una ricca famiglia: un impostore lo sostituisce per 41 anni

Per circa 41 anni un uomo ha finto di essere il figlio di un ricco proprietario terriero. L'incredibile storia arriva dall'India e ha inizio nel 1977, quando Kanhaiya Singh scomparve nel nulla sulla strada di ritorno da scuola. Un mistero che dopo quattro decenni è stato risolto, almeno in parte, con una condanna a sette anni di prigione per i reati di furto d'identità, imbroglio, associazione a delinquere.

Come ricostruito in un articolo della Bbc, all'epoca la famiglia del bimbo denunciò subito la sua scomparsa, ma le ricerche non portarono alcun risultato. Kameshwar Singh, il padre di Kanhayia, era un importante proprietario terriero nel distretto di Nalanda e dopo la scomparsa del figlio cadde in una profonda depressione. Uno stato di angoscia che lo spinse a rivolgersi anche a stregoni e indovini, fino al giorno in cui uno sciamano gli disse quello che da tempo voleva sentire: "Tuo figlio è vivo, presto tornerà".

Nel 1981 un ragazzo arrivò in un villaggio vicino a quello del 16enne scomparso, affermando di essere il figlio di una persona importante del luogo, ma che da alcuni anni viveva cantando e facendo l'elemosina in strada. Quando la voce dell'arrivo di questo misterioso giovane arrivò a Kameshwar Singh, ormai anziano e cieco, l'uomo si convinse che quello era realmente suo figlio. La madre si accorse subito che quello che aveva davanti era un impostore, ma il marito fu irremovibile: per lui quello era il suo primogenito scomparso.

Così Dayanand Gosain, questo è il vero uomo del truffatore, per 41 anni ha finto di essere Kanhaiya Singh: si è laureato all'università, si è sposato e ha anche amministrato le terre della famiglia Singh. Si è costruito una vita e una nuova famiglia sulla base di questo inganno, venuto a galla dopo quattro decenni. Durante il processo Gosain ha negato le accuse un ogni modo, ma le prove contro di lui erano schiaccianti. L'uomo, che si è anche rifiutato di fornire il Dna per effettuare un confronto con uno dei membri della famiglia Singh, è stato condannato a sette anni di reclusione per furto d'identità, imbroglio, associazione a delinquere. Una verità tornata alla luce dopo quasi mezzo secolo, mentre resta un mistero la sorte toccata al vero Kanhaiya Singh.