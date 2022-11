Incendia la casa del fidanzato per gelosia e si filma: arrestata

Non esiste amore senza un po' di gelosia, ma ci sono casi in cui il timore di perdere la persona amata spinge a gesti decisamente fuori le righe, che possono portare anche all'arresto. È il caso di Senaida Marie Soto, una 23enne texana finita in manette dopo aver dato fuoco alla casa del fidanzato in preda ad un attacco di gelosia. Mentre il ragazzo era fuori dall'abitazione, la giovane si è introdotta di nascosto, l'ha svaligiata e infine ha dato fuoco ad un divano del salotto. Il tutto registrando la "vendetta" con una videocamera del povero fidanzato.

A raccontare la vicenda è stato lo sceriffo della Contea di Bexar, in Texas (Stati Uniti), che in un post sui social ha fornito i dettagli della storia e alcune immagini. Secondo la ricostruzione della polizia, a scatenare la gelosia della 23enne sarebbe stata una telefonata "sospetta" tra il fidanzato ed un'altra donna, che in realtà era una parente dell'uomo. Ignorando il legame di parentela, Senaida Marie Soto è giunta subito alla conclusione che il suo fidanzato la stava tradendo, così ha escogitato una diabolica vendetta. In preda alla rabbia si è intrufolata in casa dell'uomo e ha dato fuoco al divano del soggiorno, con le fiamme che nel giro di pochi minuti hanno avvolto l'intera abitazione.

Mentre il fuoco distruggeva la casa, la ragazza ha inviato un messaggio al fidanzato con scritto: "Spero che le cose ti vadano bene", poi ha girato un video dell'incendio. Proprio il filmato è stato utilizzato dalla polizia per ricostruire l'accaduto e incastrare la 23enne, arrestata poi con l'accusata di furto con scasso e incendio doloso, con un danno stimato di circa 50mila dollari.