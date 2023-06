Incastrata nel nastro trasportatore in aeroporto: donna di 57 anni perde una gamba

Tragico incidente all'aeroporto internazionale Don Mueang di Bangkok. Una donna thailandese di 57 anni è rimasta letteralmente incastrata in un nastro trasportatore e le è stata amputata una gamba.

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto nel terminal per i voli nazionali. È certo che la donna è rimasta incastrata alla fine del tappeto mobile del terminal 2. Un'equipe di medici l'ha soccorsa ma è stato necessario amputarle la gamba sinistra per liberarla dall'ingranaggio, poi la corsa in ospedale.

Come si legge sul Bangkok Post tutte le passerelle mobili dello scalo sono state disattivate in via precauzionale ed è stata aperta un'indagine.

