Tir si rovescia e perde il carico: centinaia di sex toys e lubrificanti per la strada

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un incidente su un'autostrada americana qualche giorno fa, dove un uomo - uscito per fortuna illeso - ha perso il controllo del suo tir vicino a Oklahoma City.

Il mezzo si è ribaltato e ha perso il suo carico che si è sparpagliato in mezzo alle carreggiate e le immagini sono diventate subito virali, perché nel container erano contenuti centinaia di sex toys, dildo e lubrificanti. Per riportare la situazione alla normalità, è stato necessario chiudere le corsie al traffico bloccando l'autostrada.

Commentando la scena in diretta, un giornalista ha detto: "Ci sono un sacco di cose sull'asfalto, ora è tutto da ripulire", mentre la collega gli ha chiesto, in totale buona fede, di cosa si trattasse.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs — The Lost Ogle (@TheLostOgle) September 15, 2022

Dopo qualche secondo di imbarazzato silenzio, il reporter ha risposto "Non sono sicuro di capirlo, ci sono veramente tante scatole per terra".

Il pubblico a casa però ha sicuramente capito, potendo fare screenshot e zoomare ancora di più sulle immagini: sull'asfalto c'erano dozzine di tubetti di lubrificanti e scatole di giochi erotici.

E così alcuni screenshot del video hanno fatto il giro del web. Il sito "The Lost Ogle", che copre le notizie locali di quella zona, ha scritto: "Non abbiamo ricevuto conferme ufficiali sul carico di quel camion, ma sicuramente sembrano esserci parecchie scatole di vibratori e lubrificanti sull'asfalto, e poi l'incidente è avvenuto proprio vicino a un ditta che si occupa di prodotti per adulti. Dunque, se il dildo che avete ordinato è in ritardo, ecco la causa".