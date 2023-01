Si spara in faccia con un cannone di coriandoli, la dj finisce in ospedale

Si stava esibendo come dj in un locale quando, a un certo punto, si è allontanata dalla consolle per esaltare il suo pubblico con un cannone spara coriandoli. Il problema è che la dj ha rivolto la macchina verso di sé e si è sparata in pieno volto, ferendosi con lacerazioni e ustioni. La donna è finita in ospedale.

Il fatto è avvenuto durante uno spettacolo a Santa Caterina, in Brasile. Protagonista di questa storia è Flavia Ribeiro, conosciuta nel mondo delle discoteche come Dj Flavinhaa. Proprio lei, durante la serata a ritmo della sua musica dance, ha lasciato i dischi per arrivare proprio sopra la platea di giovani, ha imbracciato la macchina e ha esploso i coriandoli. La pressione del gas esplosa dal cannone verso di lei l’ha ferita. La disc jokey, come si vede anche dai video su internet, si è subito chinata ed è tornata immediatamente nel backstage.

Non è andata subito in ospedale. Pur ferita, ha continuato a suonare per un po’, fino a quando ha potuto, poi è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato ustioni di primo grado e tagli al viso. A spiegare la vicenda poi è stata proprio la donna attraverso i suoi canali social.

Il video e la testimonianza di Dj Flavinhaa

"Il mio video sta girando ovunque. C'è stato un incidente - ha raccontato dj Flavinhaa - "Sono corsa dietro l'apparecchiatura audio e ho continuato a suonare anche con un sacco di sangue che gocciolava, con molto dolore. Ho gettato i capelli in avanti e sono rimasta lì. Le persone della mia squadra volevano portarmi fuori e io non volevo andarmene". Poi però, dopo circa venti minuti, non ce l’ha fatta più. “Il dolore era insopportabile” ed è andata al Pronto soccorso. "Lascerò il video in modo che possiate vedere cosa è successo, perché molte persone mi hanno mandato un messaggio. Grazie per l'affetto, gente".

Sempre sui social è andato virale anche il video dell’infortunio che, per fortuna, non le ha provocato gravi conseguenze. Il video online ha già fatto circa dieci milioni di visite.

Il cannone di coriandoli usato da Ribiero è stato precedentemente avvertito dai vigili del fuoco di Santa Catarina, la stessa regione costiera in cui il DJ ha subito l'esplosione, riferisce Globo.

Secondo quanto riferito, i dispositivi sono disponibili nei comuni negozi di articoli festivi in Brasile, purché non contengano polvere da sparo.

Il dipartimento ha affermato che l'attrezzatura, che di solito è alimentata a gas, manca di "una standardizzazione specifica", aumentando il rischio di lesioni.