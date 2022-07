Ha due figli a 48 e 49 anni: "Mi dicono che sono pazza ma io mi sento fortunata"

Una mamma ha condiviso online la sua storia, parlando della "benedizione" ricevuta con l'arrivo di due figli, a distanza di un anno l'uno dall'altro. La particolarità è che questa donna è rimasta incinta prima a 48 e poi a 49 anni, quando credeva di stare ormai affrontando la menopausa: "Amo entrambi i miei figli - dice, ora che ha 51 anni - ma mi sono sentita molto stanca subito dopo la loro nascita".

Su TikTok la donna ha postato una serie di video in cui si vede lei con il pancione e poi con i suoi bimbi. Ha detto: "Incinta all'età di 48 e poi 49 anni. Non sono pazza come dicono alcuni. Mi ritengo solo estremamente fortunata. E sono stanca, sono molto molto stanca!". Ha aggiunto poi per scherzo: "Ho bisogno di amici con cui chattare. Davvero. Che mi tengano sveglia".

Molti commentatori le hanno chiesto di raccontare come ha avuto i suoi due bambini, e di tenere aggiornati i follower sulla loro crescita: "Complimenti, sei radiosa, i tuoi bambini sono bellissimi, ben curati e sembrano davvero felici". E poi ancora, tra i commenti su TikTok: "Ho 52 anni, non potrei immaginare di dover rifare tutto da capo con un bebè, ma amo essere una nonna! Buona fortuna", "Ho 43 anni, mi piacerebbe risposarmi e avere un altro bimbo. I tuoi video per me hanno un grande significato, vogliono dire che non è troppo tardi. Felice per te!". Un altro ancora: "Mia mamma mi ha avuta a 50 anni. Sono stata una bambina molto felice" e "Ho 52 anni e mi sento troppo vecchia ormai, ma avrei sempre voluto avere un bambino", "Ho 51 anni anche io, i miei figli ora sono cresciuti, mi mancano quei tempi, il tempo corre troppo velocemente!".

A chi ha replicato facendo notare la grande differenza di età tra madre e bimbi, un'altra commentatrice è intervenuta per dire: "Mia mamma aveva 42 anni e mio padre 52 quando sono nata, hanno avuto me e la mia gemella. Hanno vissuto entrambi una vita lunga e in salute, e hanno visto crescere anche i loro nipoti".