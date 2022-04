La confessione: "Incinta grazie alla donazione di sperma di un mio amico, ma sua moglie non lo sa"

Una donna di 30 anni che si definisce asessuale e intende rimanere senza partner ha deciso di coronare comunque il suo sogno: rimanere incinta e avere un bambino.

Per portare a termine il suo piano, la donna ha optato per la fecondazione in vitro con l'aiuto di un donatore di sperma. Ma, parlando con i medici che l'hanno seguita, la donna ha spiegato di non voler un donatore anonimo. Qualche tempo dopo, nella sua vita è riapparso un vecchio compagno di scuola che si è offerto di donare il suo sperma, accettando di non avere successivamente nessun ruolo nella vita del bambino.

La trentenne ha accettato, è rimasta così incinta e adesso è pronta a far nascere le sue due gemelle. Ma c'è un piccolo dettaglio che al donatore è sfuggito: non ha infatti avvertito sua moglie di questa scelta così importante.

Scrivendo la sua confidenza su Reddit, la donna ha detto che una sera ha invitato a cena il suo vecchio amico e la moglie, per ringraziarli per questo gesto generoso, rimanendo di stucco quando si è accorta che la consorte del suo ex compagno di scuola non stava capendo il motivo della sua gratitudine. "Sua moglie era confusa - scrive su Reddit - e quando ho spiegato il motivo della cena, cioè ringraziarli per la donazione di sperma che mi ha consentito di rimanere incinta, si è arrabbiata e ha chiesto come mai lo avevamo tenuto nascosto. Io ero sotto shock e ho chiesto al mio amico perché non avesse avvertito sua moglie. Allora lui ha cercato di spiegare a entrambe che non pensava fosse una cosa importante, visto che ha rinunciato ad avere un ruolo o a esercitare diritti nei confronti delle gemelle che sto aspettando".

Questo però non è servito a placare le ire della moglie: "Si è arrabbiata ancora di più dicendo che non si sente a suo agio. Hanno già un figlio di sei anni, come spiegargli che ha delle sorelle che tecnicamente non sono sue sorelle? Insomma, ha detto che sarebbe stato giusto se lui si prendesse le sue responsabilità legali anche con le mie figlie. Ma io ho detto di no, non voglio che nessuno si intrometta tra me e le mie due bambine, voglio crescerle da sola".

Insomma, doveva essere una cena piacevole e invece è stato un disastro: "Ci siamo messi a litigare tutti e tre e sua moglie continuava a chiedere come mai non le avessimo detto niente. Io mi sento molto in colpa per non aver verificato questo particolare, ma onestamente non era compito mio ed ero convinta che ne avessero parlato prendendo questa decisione insieme. Se avessi saputo che la moglie era stata tenuta all'oscuro della vicenda, non avrei accettato la donazione del mio amico".

Sotto il post, i commentatori di Reddit hanno dato ragione alla trentenne: "Non era tua la responsabilità di verificare che la moglie sapesse: era del tuo amico! È un suo problema, non tuo. Rimani con i patti presi con lui all'inizio, purtroppo sua moglie ora non ci può fare niente". "Come ha potuto il tuo amico non dirle niente? Ovviamente, non voleva farlo. Tu non potevi saperlo, non puoi leggere nel pensiero". "Procurati un avvocato perché sua moglie lo presserà nel cercare di ottenere qualche forma di custodia. Il tuo amico avrebbe dovuto dirlo a sua moglie".