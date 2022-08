"Ho registrato un pezzo di st***", indignazione social per i post su TikTok di un receptionist

Sui social è partita la volgarità che travolge le donne e dai social arriva la rabbia e l’indignazione. Sta montando lo sdegno, dopo un post su Twitter lanciato da Girl is a Gun - come la celebre canzone di Halsey - per una serie di messaggi e video che sarebbero stati postati su Tik Tok da un receptionist di un noto albergo di Milazzo.

Sei le immagini, tra screenshot di Tik Tok e di whatsapp, che immortalano e “inchioderebbero” quello che sembra un addetto alla reception con scritte in sovrimpressione che alludono alla giovani ospiti dell’hotel, apostrofate come fiche e pezzi di “st1cch10” (termine siciliano che identifica la vagina, ndr) da abbordare.

Campeggiano frasi come: “Hai appena registrato un pezzo di st1cch10”, o “Appena vedi che del gruppo di pensionati una signora ha portato la nipote (2002)”, insieme a quella che potrebbe essere la chat di gruppo della reception da cui si evincono pesanti apprezzamenti su ragazze che a 29 e 27 anni vengono considerate “grandicelle”.

Da qui l’invito sui social a mandare email alla struttura alberghiera per “denunciare lo schifo, dal momento che il responsabile ha deciso di rendere privati tutti i video su tiktok”. Non manca chi mette in evidenza come sia pericoloso anche il fatto che si tratta di lavoratori che per il loro ruolo possono poi avere accesso anche a nomi, cognomi e contatti delle ragazze che puntano, per giunta tutte giovanissime, con grave pericolo per la privacy.

E c’è anche chi sembra conoscerlo abbastanza bene, specificando che il 45enne il questione, è sposato e ha una figlia appena maggiorenne che ci “si augura non porti mai a casa le sue amiche”. Pochi gli interventi di chi lo difende: “Scusate ma di cosa lo state accusando precisamente? - si legge tra le risposte - Sì, è un cog*** ma oltre ad esserlo quale sarebbe il reato così grave da farlo licenziare? Sarete persone più felici se sarà un disoccupato?”.

Di certo un provvedimento è già stato preso nei confronti dell'addetto alla reception. A dare conferma il titolare della struttura: “Abbiamo visionato tutto i post e approfondito la questione verificando altresì che la vicenda non lede la privacy di nessuno – spiega il titolare - abbiamo comunque preso un provvedimento nei confronti del dipendente e ci rendiamo conto che complessivamente la vicenda è sgradevole”.

Ma la struttura è passata anche al contrattacco e non ha intenzione di soccombere al linciaggio social: “Abbiamo avvisato la polizia postale – commenta - e qualora dovessimo ancora ricevere altre segnalazioni su queste cose pubblicate sui social adiremo alle vie legali”.