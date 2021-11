Lo 'scherzo' orribile: "Mio marito voleva che indovinassi quale membro della mia famiglia era appena morto"

Sarà anche stata l'atmosfera di Halloween, ma alcune persone hanno davvero passato il segno trasformando brutte notizie in scherzi crudeli e grotteschi.

Come in questo caso, raccontato da una donna anonima su Reddit: suo marito ha scoperto che un membro della sua famiglia era morto, e lo ha comunicato alla consorte in un modo davvero orribile.

"Ho perso mio fratello in un incidente di moto, tre settimane fa, aveva 21 anni" racconta lei sul web. "È stato devastante oltre ogni misura, non vivo nella stessa città della mia famiglia dunque non l'ho saputo subito. Quel giorno ero in casa, il telefono ha iniziato a vibrare ma non l'ho sentito. Me ne sono accorta ricevendo una chiamata di mio marito, che mi ha chiesto come mai non avessi risposto prima a mia sorella. Gli ho chiesto cosa stava succedendo, e se si erano sentiti loro due nel frattempo. Mi ha detto di sì, aggiungendo che mia sorella gli aveva comunicato che un membro della mia famiglia era morto. Ho iniziato a tremare mentre aspettavo che mi dicesse di chi si trattava, e lui mi ha risposto di indovinare chi!".

La donna a quel punto è rimasta sotto shock: "Gli ho detto arrabbiatissima di smetterla subito e di dirmi cosa era successo a chi, ma lui mi ha ripetuto di indovinare. A quel punto i miei nervi non hanno retto, gli ho urlato di tutto e ho riagganciato immediatamente per chiamare mia sorella. È stata lei a dirmi che si trattava del nostro fratello minore".

La povera donna, sconvolta per la notizia, ha preso l'auto ed è corsa dalla sua famiglia senza aspettare il marito (che si è giustificato dicendo di volerle dare la notizia gradualmente e con calma).

"Ho reagito così perché si trattava del mio fratellino che amavo così tanto, e mio marito sapeva quanto tenessi a lui. Ho guidato per 6 ore fino alla mia città natale da sola, e mio marito si è arrabbiato molto quando ha scoperto che non l'avevo aspettato. Gli ho detto che non lo volevo con me, dopo il trattamento che mi aveva riservato. Mi ha spiegato che stava solo cercando di dirmelo con calma e lentamente per non traumatizzarmi, non voleva dirmi tutto e subito. Mi ha rinfacciato di averlo escluso, dicendo che avrebbe voluto dire addio al suo cognato preferito. Ha detto che la mia rabbia era fuori luogo e me la stavo prendendo con lui senza alcun motivo, solo per aver cercato di comunicare con tatto una notizia orribile. Non gli ho più parlato da allora".

I commentatori di Reddit si sono mostrati solidali con la donna: "E come avrebbe dovuto aiutarti, in quel modo? La tua mente avrebbe avuto più tempo per metabolizzare la morte di un tuo caro mentre cercavi di indovinarne il nome?!"

"È orribile. Tutto quello che hai fatto dopo per proteggere te stessa è perfettamente comprensibile".

E ancora: "Tuo marito è un enorme str***o. Chi si può esprimere in questo modo? Come se fosse un gioco? Una bella sorpresa? Chi potrebbe essere così sadico?".