"Nessuno riesce a indovinare la mia vera età": la sfida shock su TikTok

Certe persone sembrano aver fatto proprio un patto con il diavolo: sembrano sempre giovanissime e non mostrano i segni dell'età. E la gente, sulla loro età, si confonde sempre.

È quello che succede sempre a Francia H. Peña, che ha condiviso un video su TikTok dicendo che la gente non arriva mai a indovinare la sua vera età. Nel filmato sembra proprio una ventenne dai folti ricci scuri e lunghi, perfettamente a suo agio con un vestitino corto e scollato e sui tacchi. Ma la sua età vera ha lasciato tutti impressionati, e ha portato il post ad avere una valanga di visualizzazioni, per l'esattezza più di mezzo milione: la donna - che tutti hanno scambiato per una ventenne - ha 46 anni.

Migliaia i commenti meravigliati: "Sembri avere 27 o 30 anni. Hai dei buoni geni", "Ti prego dimmi qual è il tuo segreto", "Ho chiesto un parere a mio marito, pensava avessi 26 anni, vai forte ragazza!", "Non ci credo che hai 46 anni, pensavo ne avessi 25", "Neanche per sogno! Al massimo ne hai 30!", "Sei bellissima, continua a tenerti così bene".