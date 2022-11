Un "influencer" bolognese ha sfregiato un monumento naturale in Spagna

Sarebbe stato un giovane italiano, che su Instagram si dichiara modello e influencer ad incidere una A e una D sulle dune fossili della gola di Los Enamorados sull'isola di Fuerteventura.

I 'paleodunas', conosciuti anche come i 'Petra di Fuerteventura', hanno circa 342.000 anni. Durante il percorso attraverso il burrone detto degli Enamorados, il giovane ha pensato bene di lasciare un suo ricordo e di registrare tutto per poi diffonderlo sui social network. Non è ancora chiaro se il gesto sia all'attenzione delle autorità spagnole.