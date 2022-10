Passa 21 anni in carcere per strupro e omicidio di due bambine, ma era innocente

Aveva appena 22 anni quando entrò nel carcere dal quale sarebbe uscito un ventannio dopo: metà della sue vita trascorsa dietro le sbarre con un'accusa tremenda, aver stuprato e ucciso due bambini. Ma poco tempo dopo aver finito di scontare la propria pena, una procura ha riesaminato il suo caso, scoprendo che Viggo Kristiansen era innocente. Un caso, il suo, che i media norvegesi hanno già ribattezzato come il "più grave errore giudiziario" della storia del Paese.

La vicenda risale al maggio del 2000, quando due bambine, Stine Sofie Sorstronen di 8 anni, e Lena Slogedal Paulsen di 10, erano state trovate morte dopo essere andate a fare il bagno in un lago. L'autopsia rivelò che le due piccole erano state stuprate prima di venire uccise. Il caso aveva profondamente scioccato la Norvegia, e le indagini portarono gli inquirenti all'arresto di due giovani della zona, Jan Helge Andersen e per l'appunto Kristiansen.

Se Viggo si era sempre dichiarato innocente, Andersen ammise invece di aver partecipato all'omicido e di averlo fatto insieme a Kristiansen. Da qui, la condanna a 21 anni di reclusione per Viggo, la più alta pena prevista allora dal codice penale norvegese. L'amico, invece, ha avuto uno sconto della pena di 2 anni per la sua collaborazione.

Il caso è stato riaperto solo l'anno scorso, quando i media hanno dato risalto al ritorno in libertà di Kristiansen. La procura ha scoperto che il telefono dell'uomo era a una buona distanza dalla scena del crimine nel presunto momento dell'omicidio. Da qui, la richiesta di scagionarlo da tutte le accuse. "Il caso ha avuto conseguenze profondamente tragiche, in particolare per il signor Kristiansen, che ha scontato più di 20 anni di carcere ed è stato quindi privato di gran parte della sua vita, e per coloro che gli sono vicini", ha affermato il procuratore generale, Jorn Sigurd Maurud. "Voglio quindi, a nome dell'accusa, porgere le mie più sincere scuse per l'ingiustizia che è stata commessa", ha detto.

Uscito dal carcere l'anno scorso, Viggo Kristiansen, che ora ha 43 anni, potrebbe richiedere allo Stato oltre 30 milioni di corone (più di 3 milioni di euro) in risarcimenti finanziari, secondo il suo avvocato. Per Andersen, invece, si aprono nuove indagini per capire il motivo per cui abbia coinvolto il suo amico in un omicidio che non ha commesso.