Gli insulti sessisti al sindaco al convegno sul clima: "Avrà la depressione post partum"

Un'assemblea pubblica sul tema alluvione e tutela del territorio diventa uno scontro tra uno dei relatori e il sindaco di Russi (Ravenna) sul piano personale e la vicenda potrebbe avere ricadute legali. Nel corso di un incontro a Conselice il geologo Claudio Miccoli ha preso la parola e ha attaccato il sindaco per alcune idee espresse in un'altra occasione. Non è entrato nel merito ma ha scelto il piano personale: "Per me, poverina, era attaccata da una crisi di depressione post parto visto che ha avuto un bambino da poco, perché per dire una cosa del genere uno bisogna che non abbia totale equilibrio mentale in quel momento".

Alla serata erano presenti circa 80 persone e l’iniziativa è stata trasmessa in streaming. Immediata la replica di Palli, che ha postato sulla propria pagina Facebook la clip con le parole incriminate. "Mi definisce una persona in preda a una depressione post partum senza capacità mentali. Mi chiedo - dice Valentina Palli - perché non ha avuto il coraggio in quella iniziativa pubblica di dirmi le stesse cose e mi chiedo se ancora nel 2024 noi donne dobbiamo essere sottoposte a questo livello di inaudita e di inaccettabile violenza. Ho deciso di tutelare la mia dignità in tutte le sedi non solo per me stessa ma per tutte le donne".