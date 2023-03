Oggi gli alieni invadono la terra. La profezia dei "viaggiatori del tempo" che manda in tilt tiktok

È una delle "tendenze" del momento su TikTok. Si fanno chiamare i "viaggiatori nel tempo". Sono account in cui alcuni utenti raccontano eventi che loro hanno già vissuto ma che per noi si collocano nel futuro. A far molto discutere in queste ore è quanto raccontato dall'account @theradiantimetraveller, che in un video pubblicato a ottobre 2022 raccontava che quello di oggi, giovedì 23 marzo, sarebbe stato un giorno "decisivo" per i destini del nostro pianeta.

Infatti, per l'account seguito da oltre 300mila follower, "Il 23 marzo 2023, circa 8.000 persone saranno portate su un altro pianeta abitabile". Questo perché gli Alieni, proprio oggi, sarebbe sbarcati sul nostro pianeta con intenzione piuttosto bellicose: quello di prenderselo e annientarci. Insomma, oggi sarebbe il D-Day dell'invasione e del "teletrasporto" di ottomila di noi su un altro pianeta, mentre il vero e proprio attacco sferrato dagli alieni dovrebbe arrivare solo nei prossimi giorni.

Ovviamente, pur diventando virale, questo video ha generato più di uno sberleffo nei commenti sottostanti. Per tutta risposta "Eno Alaric", questo sarebbe il nome del viaggiatore del Tempo, avrebbe creato un altro video in cui riaffermare la propria tesi dell'arrivo di una specie ostile - che lui chiama "The Champion" - che comunque metterebbe al sicuro la razza umana proprio grazie alle 8mila persone fatte sbarcare su un altro pianeta abitabile.