Invita 'Bigfoot' alla festa della figlia di 6 anni: bimbi terrorizzati e in lacrime, il video

Quando i bambini compiono gli anni in genere si organizza una festa magari in casa, invitando i loro amici e preparando alcune attività da fare insieme. Capita anche che a volte i genitori paghino qualche figurante per interpretare un ospite a sorpresa che arriva portando i doni: a volte una principessa delle fiabe, a volte un supereroe, a volte un clown, a volte - come in questo caso - Bigfoot. E la festa finisce malissimo.

È diventato così virale su Tiktok il video condiviso da una mamma statunitense, Brett, che - durante la festa di compleanno della sua bambina - ha filmato l'ingresso in scena davvero rocambolesco di una persona travestita da Bigfoot femmina, con tanto di gonnellina, palloncini e lecca lecca colorati. Ma gli effetti non sono stati quelli sperati: fin da quando la simpatica creatura si è affacciata alla finestra salutando, i bambini, tutti intorno ai 6 anni, si sono spaventati a morte e hanno iniziato a urlare, fuggire e piangere. Mentre gli adulti, di fronte a questa reazione inaspettata, si piegavano letteralmente in due dalle risate.

"Quella volta in cui chiamammo Bigfoot per fare una sorpresa alla nostra bambina per il suo sesto compleanno, ed è stato un epic fail!" ha scritto Brett su Tiktok, a corredo del video. Certo, la scena è comica, anche se in quei momenti i bambini devono essersi presi davvero uno spavento memorabile, per fortuna durato pochi istanti perché poi sono arrivate ovviamente le rassicurazioni dei genitori e dello stesso Bigfoot.

Sono fioccati i commenti, quasi tutti ironici: "Tutti quei bambini dovranno andare in analisi", oppure: "Potrei guardarlo tutto il giorno, è così divertente", o ancora: "I bimbi sono rimasti traumatizzati, d'altronde lo sarei rimasto anche io". Ma anche: "Dove posso prendere questo travestimento, così da obbligare i miei bambini ad alzarsi in fretta al mattino?".

Il video è arrivato anche all'attenzione dei media, e così Brett, intervistata dalla tv 2 News Oklahoma, ha detto che sperava che il party sarebbe stato carino e divertente invitando la Bigfoot chiamata Cannella. Ma i bambini presenti hanno avuto decisamente un'altra reazione.

Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, e Brett ha mostrato alla fine una foto della piccola festeggiata mentre abbracciava Cannella.