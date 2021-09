Un’isola incontaminata è in vendita a meno di un appartamento

Per circa 60mila si può diventare proprietari di una piccola isola, paradiso per i solitari e per gli amanti della natura

Il posto ideale per chi ama stare lontano dalla folla e immerso nella natura è in vendita a un prezzo sicuramente invitante. Si tratta dell'isola scozzese di Càrn Deas, 22 acri abitati solo da animali e uccelli selvatici, che potrà essere acquistata con un offerta superiori alle 50mila sterline, ossia quasi di 60mila euro: meno del prezzo di un appartamento a Glasgow. Di fronte alle sue coste, tra insenature, scogliere e spiagge di ciottoli, nuotavano focene, delfini, balene e squali elefante. L'isola è un paradiso non solo per i solitari ma anche per i fotografi e per gli osservatori della fauna selvatica.

"La meraviglia di Càrn Deas sta nella sua naturale bellezza indisturbata. Qui si può davvero fuggire dalla realtà, fare un respiro profondo e godersi ciò che la natura può offrire. È uno spazio incantevole per accamparsi e vivere di ciò che viene preso dal mare, nuotando, facendo kayak o navigando di giorno e godendosi gli vasti cieli incontaminati di notte", ha spiegato Fenning Welstead della GOLDCREST Land & Forestry.

L'isola, privata, si trova a largo della costa nord-occidentale della Scozia e fa parte dell'arcipelago delle Summer Isles. Su quelle isole i contadini locali erano soliti portare le pecore per il pascolo estivo: da qui il nome dell'arcipelago.

Càrn Deas è raggiungibile dal molo di Badentarbat (vicino al villaggio di Achiltibuie, dove si trovano l'ufficio postale, un ristorante, un albergo e una scuola elementare) o dal vecchio porto di Dornie, previo accordo privato. Durata del viaggio in barca dalla terraferma: 25 minuti. L'isola è collegata da una sorta di cordone litorale alle isole di Càrn Iar e Càrn Beag, anch'esse disabitate ma non in vendita.

I venditori però hanno specificato, insieme alle bellezze del posto, anche un dettaglio non da poco: l'edificio più grande che vi può essere costruito non potrebbe essere più di una "piccola capanna" e per farlo bisognerebbe richiedere un permesso.