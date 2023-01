Vince un milione alla lotteria, 10 anni dopo ammette: "Mi ha rovinato la vita"

Vincere una somma milionaria in grado di stravolgere la vita è un sogno molto diffuso ma, a quanto pare, la realtà di chi vive questo sogno è ben lontana dall'immaginario collettivo. Parola di Jane Park, una ragazza scozzese che nel 2013, quando aveva soltanto 17 anni, è diventata la più giovane vincitrice dell'EuroMillions, una lotteria lanciata nel 2004, con due estrazioni separate ogni martedì e venerdì. La giovane di Edimburgo, durante il programma televisivo USA ‘Dr Phil', ha confessato come il denaro abbia cambiato, in peggio, la sua vita: "Non avrei mai voluto vincere quel milione di sterline. I soldi mi hanno rovinato la vita"

In primo luogo, la giovane ha ammesso di non essere "preparata" all'ondata di fama portata dalla vincita. A 17 anni a rivelato subito di essere la vincitrice della lotteria, ma dopo l'euforia iniziale, la giovane è finita a fare l'ospite in diverse trasmissioni televisive per raccontare la sua storia. Una pressione che con il passare del tempo è diventata opprimente.

"Non mi lasciavano più vivere in pace - ha raccontato Jane - Avevo addirittura degli stalker, gente che mi seguiva, ho ricevuto diverse minacce di morte. Una cosa che non auguro a nessuno. Vorrei non avere mai vinto". "Se ho rimpianti? - ha aggiunto -Non rimpiango nessuno dei soldi che ho speso. Il mio unico rimpianto è stato rendere pubblica la vittoria. Ammetto però che se non avessi avuto a disposizione quel denaro non avrei avuto accesso troppo immediato alla chirurgia plastica. Vedevo dei difetti sul mio viso, ma quando uno non può permettersi l'operazione, cerca di piacersi. Invece io, dopo aver vinto, mi sono sottoposta a vari interventi: ho speso circa 50.000 sterline".

Ad un certo punto Jane ha pensato anche di denunciare la Lotteria Nazionale, accusando l'ente di "averle rovinato la vita": "Nel Regno Unito, devi aver 18 anni per giocare d'azzardo e 16 per giocare alla lotteria. Non puoi mettere una sterlina in una macchinetta o non puoi andare in negozio a comprare sigarette o alcolici, e non puoi entrare in un casinò, ma puoi giocare alla lotteria. È orribile - ha concluso - non lo augurerei a nessuno, a 17 anni non sei nemmeno un vero adulto, e all'epoca io solo una giovane ingenua di 17 anni".