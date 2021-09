Si fa pagare in anticipo 72mila euro poi scappa: "È una performance"

L’artista danese Jens Haaning si è fatto anticipare 72.000 euro dal Museo di arte moderna Kunsten di Aalborg, in Danimarca per un'installazione artistica ma è scappato con il denaro sostenendo che proprio "andarsene con i soldi" fosse la vera performance. L'artista aveva concordato la realizzazione di un'opera artistica che prevedeva di incorporare, all’interno di un’installazione, la presenza di 534 mila corone in contanti (circa 72 mila euro). Ma quando il museo ha ricevuto l’opera le corone non c’erano più e l’artista ne aveva cambiato il nome: "Prendi i soldi e scappa".

Il museo vuole l'artista restituisca i soldi, ma Haaning rifiuta ogni tipo di trattativa. Il museo sta ora valutando se denunciarlo alla polizia. "L'opera artistica è che ho preso i loro soldi", ha detto Haaning all'emittente televisiva DR.

Sui social la notizia è già virale e c'è chi commenta: "Jens insegnaci a vivere".

An empty picture frame, an artwork titled 'Take the Money and Run' by Danish artist Jens Haaning, in on display at the museum Kunsten in Aalborg, Sweden, 28 September 2021. ? epa / Ritzau Scanpix / Henning Bagger#art #artwork #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/ItzVJmC43R