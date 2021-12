La influencer Kristina Kika Dukic trovata morta a 21 anni

La streamer serba di Twitch e YouTuber Kristina Kika Dukic è stata trovata morta a soli 21 anni: aveva recentemente subito un attacco di bullismo online con i troll che le inviavano messaggi di odio sulle sue pagine di social media.

Il corpo della star è stato ritrovato nella capitale serba Belgrado dalla polizia e una inchiesta è attualmente in corso.

È stata la madre di Kristina a rendere pubblica la notizia mentre una stretta collaboratrice dell'influencer, Mira Vladisavljevic, ha dichiarato ha rivolto un appello a tutti i media per ricordare come la ragazza abbia lottato strenuamente contro il bullismo. In uno dei video Kristina parlava della sua situazione e di come sentiva che qualunque cosa avesse fatto non era abbastanza buona per gli altri.