Entrano i ladri nel negozio mentre è in diretta su Tik Tok

Furto in diretta su Tik Tok. È quanto accaduto alla cake designer Valentina Colnago, originaria di Benevento. La pasticcera stava tenendo una lezione in diretta sul social cinese, quando un uomo con l'ombrello ha fatto irruzione nel suo negozio.

La donna, che era nel laboratorio della sua pasticceria per preparare alcune creazioni in diretta web, dopo aver udito diversi rumori, ha iniziato a impaurirsi. In preda al panico, la cake designer si è chiusa nel laboratorio in attesa che il ladro lasciasse il negozio. Dopo la fuga del malvivente, la pasticcera si è accorta che la cassa era stata svuotata. La donna ha presentato denuncia alle autorità competenti.