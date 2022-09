Ladro si nasconde dentro un orsacchiotto gigante per sfuggire alla polizia: finisce malissimo

Un giovanissimo ladro nel Regno Unito, ricercato per il furto di un'auto, è stato scovato dalla polizia mentre cercava di nascondersi dentro un enorme orsacchiotto di dimensioni reali.

Joshua Dobson, 18 anni, è stato arrestato vicino a Manchester con l'accusa di aver rubato un veicolo, guidato senza patente e fatto rifornimento da un benzinaio senza pagare.

La polizia ha cercato Dobson in un appartamento a Rochdale, trovandolo nascosto in un posto decisamente bizzarro: dentro un enorme "teddy bear" (orsacchiotto). "Quando siamo entrati in casa per arrestarlo - ha detto la polizia a Fox News - i nostri agenti hanno notato un grande orso di peluche". Fin qui tutto normale, se non che il mega giocattolo stava respirando. Insomma, si notava un movimento sospetto al suo interno.

Dobson è stato così arrestato e, dopo il processo per direttissima, condannato a nove mesi di reclusione.