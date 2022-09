Lasciò moglie e figli per scappare con la rifugiata ucraina, ora rompe anche con lei

Ha fatto scalpore nel Regno Unito questa estate la storia di un uomo che ha lasciato sua moglie e i suoi due figli per scappare con una rifugiata ucraina, che la coppia aveva deciso di ospitare dopo che lei era scappata dalla guerra, sopo solo 10 giorno che l'aveva conosciuta. Ma adesso anche questa relazione è arrivata alla fine e l'uomo ha deciso di rompere anche con lei, accusandola di comportamenti irrazionali, di bere troppo e di voler interferire nel suo rapporto con i figli.

Come racconta il Daily Mail, il 30enne Tony Garnett sostiene di aver cacciato la 22enne Sofiia Karkadym, con cui aveva iniziato una relazione a maggio, quando aveva posto bruscamente fine alla sta storia con la sua compagna di dieci anni, la 28enne Lorna Garnett, che è la madre dei suoi due figli. "Ho chiuso con lei al 100%. Abbiamo chiuso come coppia", ha detto in esclusiva al tabloid. L'uomo ha raccontato che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato un litigio sabato sera mentre festeggiavano il suo 30esimo compleanno nella loro casa di Bradford, nel West Yorkshire, litigio che è finito con lui che ha chiamato la polizia dopo che la compagna aveva apparentemente danneggiato un muro con un coltello.

"Non posso più sopportare i suoi abusi o la sua rabbia. Ho lasciato Lorna e i miei due figli per lei e ho fatto ogni sforzo possibile per aiutarla a tenerci insieme”, ha sostenuto, rivendicando di aver “lavorato duramente per far funzionare questa relazione”, e di sapere che “avremmo fatto la figura dei cretini se ci fossimo lasciati perché abbiamo un profilo mediatico e per tutta l'attenzione che ci è stata rivolta in televisione e su Internet”.