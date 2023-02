Lasciò moglie e figli per scappare con rifugiata ucraina. Arrestato dopo litigio con lei

L'uomo britannico che aveva lasciato la compagna e i due figli per scappare con una rifugiata ucraina che la famiglia stava ospitando dopo lo scoppio della guerra, e che conosceva da soli 10 giorni, è stato arrestato dopo una furiosa lite con lei. La storia, avvenuta nel maggio delllo scorso anno, aveva fatto grande scalpore nel Regno Unito, spopolando su tutti i tabloid. I due amanti erano andati a vivere insieme, poi si erano lasciati, rimessi insieme, lui aveva perso il lavoro. Ogni aggiornamento della vicenda veniva raccontato dalla stampa trasformando la storia in una vera e propria telenovelas, telenovelas che ora si aggiorna con una nuova puntata.

L'uomo, Tony Garnett è stato arrestato dalla polizia ieri sera, dopo che i vicini avevano chiamato le forze dell'ordine. Il 30enne è stato trattenuto in una cella della stazione di polizia di Bradford e rilasciato nel primo pomeriggio di oggi. Come racconta il Daily Mail la polizia è stata allertata dopo che i residenti della zona si sono preoccupati per le urla di Garnett che stava a quanto pare avendo un violento litigio con la sua compagna Sofiia Karkadym. Secondo il tabloid l'accesa discussione era stata incentrata sul tempo che Garnett l'uomo stava trascorrendo con le sue due figlie. Il britannico stava giocando a un videogioco online con la figlia di sei anni quando sono scoppiate urla e parolacce tra i due.