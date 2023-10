"Lavorare dalle 9 alle 17 è troppo, non ho più una vita": lo sfogo su TikTok diventa virale

Lavorare che fatica. "Non ho tempo per fare nulla, non ho l'energia per fare sport, sono stressata". Si sfoga così, in un video condiviso su TikTok, la 21enne Brielle Asero dopo aver scoperto che il suo turno di lavoro di otto ore, dalle 9 alle 17, le lascia ben poco spazio per i suoi svaghi. "Non ho tempo per fare nulla, mi ci vuole un'eternità per arrivare e ho paura di non avere più tempo per vivere davvero" dice nel filmato la giovane Brielle.

La ragazza, neolaureata in marketing all'Università della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, si è trasferita nel New Jersey proprio per lavoro e ogni giorno fa la pendolare fino a Manhattan. Oltre al tempo in ufficio, in effetti, c'è quello perso sui mezzi: più di due ore per compiere il tragitto casa-lavoro. E così Brielle scoppia in lacrime pensando alle difficoltà della sua nuova vita da adulta. La sua più grande paura è quella "di non avere tempo per vivere".

Il video è diventato virale ormai in tutto il mondo e sta facendo discutere molto sui social. La ragazza è stata attaccata e presa in giro per le sue parole e soprattutto per il tono emotivo con cui parla delle sue angosce. Di più. Per i media americani più conservatori, quel video è una cartina di tornasole che ben descrive la generazione Z e la mancanza di spirito di sacrificio dei più giovani. Ma per tanti altri quel video ci obbliga anche a riflettere su un sistema basato esclusivamente sul lavoro che forse oggi va ripensato. Insomma, sarà pure solo uno sfogo su TikTok, ma forse Brielle non ha tutti i torti.

Dopo il successo riscosso dal filmato, "molti siti di news hanno dipinto i laureati come pigri, il che è tutt'altro che vero" ha detto la 21enne raggiunta da Rolling Stones. Brielle ha anche spiegato che non intendeva mancare di rispetto a chi svolge un lavoro più duro del suo. "Non capisco nemmeno come tutto questo si sia trasformato in una discussione politica" ha aggiunto.

