La donna che legge il futuro negli asparagi: "Ecco le previsioni per il 2023"

Si definisce l'unica "asparagomante" al mondo, cioè l'unica veggente in grado di leggere il futuro niente meno che negli asparagi, e dice che il 2023 ci riserverà grandi sorprese.

La donna si chiama Jemima Packington, ha 66 anni, è inglese, e sostiene di riuscire a fare previsioni accurate lanciando in aria gli asparagi e osservando i loro movimenti e la posizione in cui cadono: con questa tecnica, dice, è riuscita ad azzeccare la Brexit, la morte della regina Elisabetta, lo scandalo del principe Harry e Meghan e persino la nomina a primo ministro di Boris Johnson con largo anticipo, "quando tutti ancora mi ridevano dietro".

Ma cosa ci riserva il 2023? Jemima ha parlato di un anno di grandi sorprese in arrivo: tra i fatti dell'anno, un altro royal baby in arrivo e una crisi economica che purtroppo si farà sempre più dura tanto da convincere molte persone a trasformare i loro giardini in orti per coltivare il cibo mentre imperverseranno scioperi e cortei di persone in difficoltà. L'attuale governo inglese, dice, reggerà ma potrebbe addirittura considerare di razionare il cibo. Ci saranno scandali in politica con personaggi importanti nei guai per corruzione, a Hollywood molte celebrità faranno coming out rivelando di essere gay, con diverse sorprese inaspettate. Ci saranno anche diversi personaggi famosi che moriranno, inclusi alcuni giovani. E per l'Inghilterra ci saranno anche soddisfazioni dal punto di vista sportivo. Per quanto riguarda il covid, dice che nuove varianti continueranno ad arrivare dall'estremo oriente. Per chi vuole crederci, è consigliabile segnarsi questi appunti. Chi legge queste previsioni con uno sguardo un po' più critico, si accorgerà che come sempre mai nulla è troppo dettagliato, in modo da rendere le ipotesi abbastanza generiche per avverarsi in qualche modo prima o poi.

Jemima, di Bath, dice di aver iniziato a predire il futuro dall'età di otto anni, una 'capacità' ereditata dalla prozia che leggeva le foglie del tè. "Solitamente - dice - le mie previsioni sono accurate in una percentuale che va dal 75 al 90%. Ogni anno rileggo le profezie di quello prima, e vedo che un sacco di cose si sono avverate. A volte non succede proprio esattamente quello che ho previsto, ma non mi allontano mai troppo dalla realtà".