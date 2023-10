Leonardo Altobelli, il 91enne che si laurea per la 15esima volta: "Sarà l'ultima"

Laurea in criminologia per Leonardo Altobelli, 91 anni. È la quindicesima volta che l'anziano pugliese indosserà la corona d'alloro. Dopo le lauree in medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche, lettere, filosofia, pedagogia, agraria, scienze e tecnologie alimentari, scienze turistiche, storia, biotecnologie e archeologia, arriva quella in scienze investigative. Non solo: nel suo curriculum universitario vanta anche 7 diplomi in medicina sociale, medicina dello sport, diritto sanitario e tutor di medicina generale. Un guinness dei primati per lo studente più anziano del mondo.

Una carriera lunghissima quella del 91enne Leonardo Altobelli, originario di Troia, un comune di seimila anime in provincia di Foggia. Cittadina che ha anche amministrato come sindaco nel 1984, e dove è stato medico di base fino alla pensione, all'età di 70 anni. Una carriera lunghissima, durante la quale ha arricchito il suo percorso di studi.

"Sono lo studente più anziano del mondo, ma ora dopo questa laurea mi fermo, perché vorrei lasciare a future memorie quello che ho fatto e perché l'ho fatto - spiega l'uomo all'Ansa, alla vigilia dell'ennesima proclamazione -. Mi dedicherò alla scrittura. Ai giovani dico di amare tutto ciò che fanno. Di abbracciare il proprio lavoro, e di farlo con il sorriso e la calma. Lo studio mi ha sempre appassionato. Per questo mi definisco uno studente del mondo".

Qui sotto, l'intervista di FoggiaToday a Leonardo Altobelli nel marzo 2021.

