"Mamma non ha i soldi per farmi venire alla partita": la commovente lettera di un bimbo di sei anni

Tutta l’Inghilterra e in particolare la città di Swindon, nel Wiltshire, sta cercando Joe, un bambino di sei anni autore di una lettera che ha commosso il Paese intero e che grazie ai social ha avuto una eco impressionante. Joe è tifosissimo della sua squadra del cuore, lo Swindon Town e il suo idolo è l’attaccante Harry McKirdy. Ha un sogno: assistere ad una partita allo stadio, ma non ha i soldi per realizzare il suo desiderio. Così ha preso carta e penna e ha scritto alla sua squadra allegando anche tre monete: tutto quello che gli era possibile dare.

“Mamma non ha i soldi per farmi venire alle partite dello Swindon. Non ha soldi per il cibo e deve pagare i miei pasti a scuola. Mi piace Harry McKirdy. Un giorno verrò a vederti. Joe sei anni e mezzo”. Tutto qui. In tre righe riassunto il desiderio di un bambino che, come tanti della sua età, si firma solo con il nome, senza il cognome e senza neanche fornire indicazioni sull’indirizzo. Cosa può saperne un bimbo che sulla busta va indicato anche il mittente oltre che il destinatario? Ed ecco che la lettera, dopo aver commosso la squadra e anche tutto il Paese, sta facendo il giro dei social oltrepassando i confini.

Tutto per rintracciare il piccolo Joe e fargli realizzare il suo sogno. La sua non è una lettera qualunque, Joe pur non avendo disponibilità economiche ha anche allegato un’offerta: tutto quello che poteva. Tre monete, in tutto 26 pence, da far recapitare al suo giocatore preferito. Un gesto che ha colpito tantissimi e che ha scatenato una vera e propria ‘caccia al bimbo’. Lo Swindon, una squadra che milita in quella che sarebbe la serie C in Italia, ha pubblicato la lettera sul proprio account Twitter, invitando gli utenti che abbiano informazioni sull’identità di Joe e sul suo indirizzo a segnalarlo. La squadra ha creato anche una mail apposita a cui scrivere per fornire indicazioni. Intanto in poche ore i tifosi hanno già raccolto una somma di denaro sufficiente perché il piccolo possa esaudire il suo sogno.

C’è poi chi si è proposto di regalargli biglietti anche per le prossime partite e chi poi si è offerto anche di aiutare economicamente la famiglia per sostenere le spese di prima necessità di cui, a quanto trapela dalla lettera, hanno necessità. Una vera e propria macchina della solidarietà si è messa in modo grazie al gesto ingenuo di un bambino di 6 anni che ha scritto alla sua squadra del cuore. A tanta generosità si è, come sempre, però accompagnato anche lo scetticismo di molti. Sui social qualcuno ha messo in dubbio la bontà della lettera sostenendo che un bambino di sei anni non possa avere una calligrafia così chiara. Altri poi, con durezza, hanno invitato Joe a risparmiare soldi per comprare da mangiare e non sprecarli in questo modo. Dimenticando, forse, che i sogni sono importanti, soprattutto a sei anni.