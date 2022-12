Lettera di Natale su un palloncino: i pompieri esaudiscono il desiderio di un bambino

Un bambino di tre anni di Pusiano, in provincia di Como, ha affidato la propria letterina per "Gesù Bambino" a un palloncino azzurro liberato nel cielo. Dopo un breve viaggio, il palloncino è arrivato a Pordenone e la lettera è stata recapitata al Comando dei Vigili del fuoco della città fruliana. I pompieri hanno così esaudito il desiderio del piccolo: "Ciao Jonathan! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l'autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale". È il messaggio dei pompieri. Il desiderio era ovviamente quello di veder comparire sotto l'albero di Natale un camion giocattolo rosso fiammante dei Vigili del Fuoco.

La lettera legata al palloncino è atterrata nella giornata del 21 dicembre nei campi vicino a Pordenone da un uomo che, dopo averla letta, ha contattato i vigili del fuoco di Pordenone: i pompieri si sono attivati subito per esaudire il desiderio di Jonathan. In un videomessaggio rivolto al bimbo i pompieri gli rivolgono i migliori auguri di buone feste, mostrando l'autoscala giocattolo che il piccolo aveva chiesto.

Il pacco regalo, finanziato dall'associazione dei Vigili del fuoco di Pordenone, verrà consegnato la vigilia di Natale da un vigile del fuoco di Pordenone che rientrerà sul lago di Como per trascorrere le feste in famiglia. Non è difficile immaginare quale effetto sortirà questa sorpresa negli occhi e nel cuore del piccolo Jonathan.