Bimbo ruba un cioccolatino, poi manda lettera di scuse con dieci euro

Una vicenda commovente, quella che vede protagonista un bambino di dodici anni. Un piccolo turista che dalla Svizzera ha fatto visita alla piccola Repubblica di San Marino, il mini Stato incastonato sugli Appennini alle spalle di Rimini.

Al proprietario di un locale negozio di alimentari situato in pieno centro storico è arrivata una lettera molto particolare in lingua tedesca: "Mi chiamo Benjamin, ho 12 anni e vengo dalla Svizzera. Domenica 30/05/22 sono entrato nel suo negozio. Siccome non avevo soldi ho rubato un ovetto Joy Kinder. Mi dispiace molto, e so di aver sbagliato. Poiché voglio vivere in pace con Dio e con lei, allego 10 euro per farmi perdonare..."

Nel suo profilo Facebook, il proprietario Danilo Chiaruzzi ha commentato: "Ormai non mi sorprende più nulla, con quello che abbiamo passato in questi anni, ma oggi mi sono ricreduto. Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all'interno 10 euro come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto Kinder. Sono rimasto allibito e questa dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente, per gioco o sfida mi rubano patatine caramelle o altro! Gli risponderò con una cartolina e un invito a tornare a trovarci per stringergli la mano!"

Tantissimi i commenti positivi al post di Chiaruzzi, tra cui quello di un'insegnante che scrive: "Bellissima! Esistono ancora le persone per bene! Lo racconterò ai miei alunni. Questo esempio è meraviglioso!" e quello di un'altra utente che dice: "Bellissima lezione di vita per tante persone! Grande segno di rispetto che oggi purtroppo non si vede più!"