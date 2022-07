Su Linkedin scrive che fa la 'sex worker' e scatena le polemiche

Una donna, compilando il proprio profilo su Linkedin, social rivolto al mondo del lavoro, ha affermato di essere una libera professionista nel campo del "sex work", scatenando le polemiche.

Arielle Egozi ha spiegato in un post come la prostituzione l'abbia aiutata a raggiungere l'indipendenza economica: "Ho lasciato un lavoro che mi garantiva anche buoni benefit due settimane fa - scrive - e ho potuto farlo solo grazie al sex work. Ne avevo abbastanza e mi sono chiesta se fossi felice. Non lo ero". Insomma, il sex work le avrebbe mostrato "fino dove può arrivare il mio potenziale, quando scelgo io i modi e i tempi per sfruttarlo".

"Perché dovrebbe essere diverso da qualsiasi altro lavoro da libera professionista? Di fatto non lo è" continua Arielle, che dice di lavorare con clienti che la rispettano, sono generosi e grati. "Non devono per forza capire il mio stile di vita, ma rispettarlo, quello sì".

Mentre molte persone hanno approvato e supportato la mossa di Arielle, altre nei commenti hanno mostrato la loro contrarietà e il post ha sollevato un polverone: "È un gioco molto pericoloso quello a cui ti presti. Certo, guadagnerai bene, ma servirà a guardarsi allo specchio e a non piangere sotto la doccia quando sentirai un vuoto da colmare?", e ancora: "Sono favorevole ai diritti e alla libera scelta di ognuno, ma mi sembra che questo post mostri erroneamente la prostituzione come un modo per liberare e emancipare le donne".

"Non volevo ispirare nessuno - ha ribattuto la donna - né volevo essere radicale. Non volevo farvi arrabbiare. Volevo solo creare uno spazio per essere me stessa. È strano condividere un pensiero proprio e poi dover star dietro a tutte le interpretazioni che ne danno gli altri. Comunque grazie a tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di supporto".