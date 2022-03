"Niente conversazioni noiose": scrive un elenco di regole per il suo coinquilino e diventa virale

Sappiamo bene che convivere con una persona significa dover trascorrere con lei molto tempo e condividere parte della nostra intimità e della nostra routine quotidiana, trovando i giusti ritmi per non infastidirsi mai. Vale per le coppie, ovviamente, e a maggior ragione vale per i coinquilini che non si conoscono ma che si trovano a dover condividere gli stessi spazi per motivi pratici e spesso economici. Pensiamo a due studenti che si dividono l'affitto di un appartamento per poter vivere vicino all'università, o a due persone che scelgono di smezzarsi le spese rimanendo vicine al luogo di lavoro. Una volta entrati in casa, bisogna trovare il giusto equilibrio per fare amicizia e non entrare in conflitto.

Trovatosi in una situazione simile, un giovane uomo australiano ha scritto una serie di regole che il suo coinquilino - per andare d'accordo con lui - deve rispettare. Le ha postate poi lui stesso sui social, su un gruppo Facebook apposito, ammettendo che l'unica ragione per cui vuole condividere il suo appartamento è per dividere le spese, risparmiare e comprarsi una moto.

Nella lista troviamo le cose più comuni, ma anche quelle più strane: stando a quanto riporta news.com.au, niente fumatori, "niente pedofili" e sono benvenute le persone introverse che preferiscono starsene per i fatti loro. Niente contatto visivo, e niente conversazioni di circostanza e noiose. Il giovane uomo, specifica, potrebbe tenere in considerazione hacker e persone che sono spesso via per viaggi di lavoro. "Io davvero non voglio una persona che parli troppo o che inviti un sacco di gente".

A dispetto di alcune regole un po' strambe e non molto accoglienti, gli utenti di Facebook hanno ringraziato l'uomo per l'assoluta sincerità: "Saresti il coinquilino perfetto, nessuna aspettativa e paletti precisi".