Litigano per affitto e finisce male: un suicidio, un morto e un ferito

Si è conclusa con un suicidio, una persona uccisa ed un'altra ferita una lite per l'affitto di un appartamento nella città tedesca di Ottweiler, nel distretto di Neunkirchen, vicino al confine francese, dove un uomo di 51 anni si è suicidato dopo aver sparato ad una donna, uccidendola, e ad un uomo, rimasto ferito e le cui condizioni vengono definite stabili. A renderlo noto è stato un portavoce delle forze dell'ordine chiamate a fare luce sulle cause della rissa.

Stando a quanto ricostruito, una coppia di anziani, di 78 e 79 anni, si era recata presso l'abitazione del 51enne e della sua partner per comunicare loro che, diversamente da quanto promesso, non avrebbero potuto dar loro un appartamento in affitto. A quel punto l'uomo ha estratto la pistola e ha sparato alla donna anziana, uccidendola. Il 78enne ha allora affrontato l'aggressore, che però ha aperto nuovamente il fuoco, ferendolo, prima di togliersi la vita. L'uomo non era noto alla polizia e non si sa se avesse un porto d'armi.