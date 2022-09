Leader politici e vip si congratulano con Liz Truss, ma taggano la persona sbagliata

È capitato a tutti di avere i famosi "15 minuti di celebrità": così sta accadendo a una donna che su Twitter è stata confusa diverse volte da leader politici e primi ministri per il suo nome simile a quello della nuova premier britannica, Liz Truss.

A essere sinceri, la donna in questione si chiama Liz Trussell ma su Twitter è registrata con il nome @LizTruss e questo dettaglio ha tratto in inganno molte persone che si sono sbagliate e l'hanno confusa con il primo ministro inglese (che come nickname usa invece @trussliz).

A cadere nel tranello diversi leader politici e persino il primo ministro svedese Magdalena Andersson che ha scritto un messaggio di auguri, taggando però la Liz Truss sbagliata. Tutte personalità della politica (o social media manager) che non hanno controllato che l'unica @LizTruss proposta da Twitter fosse quella giusta. Anche Caroline Lucas, co-leader dei Verdi, ha attaccato la Liz Truss sbagliata con un tweet "pungente".

Ma Liz Trussell ha reagito con ironia, rispondendo ad alcuni tweet. Al primo ministro svedese, ad esempio (prima che cancellasse il post) ha fatto in tempo a dire che spera di visitare presto il suo Paese, come da lei auspicato, pregandole di prepararle qualche polpetta.

E non manca, tra i commentatori, chi ha detto: "Magari fosse Liz Trussell il vero primo ministro inglese!".

Quello che è successo - come ricorda Sky News - è molto simile alla vicenda di un certo John Lewis che in un anno ha ricevuto più di 50mila tweet da persone che cercavano di contattare l'omonima catena di negozi britannici, che con lui però non aveva nulla a che fare.