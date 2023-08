Muore a 14 anni per un tumore e vince un premio di poesia: i versi struggenti

Se ne è andato ad appena 14 anni, portato via da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Ma la storia di Lorenzo Bastelli, quattordicenne di Castel San Pietro (Bologna), scomparso nel novembre del 2022 per un grave sarcoma di Ewing, è paradossalmente anche una storia di luce. Sì, perché Lorenzo ha vinto il premio internazionale di poesia "La Bellezza rimane" di Santa Margherita Ligure con una poesia intitolata, non a caso, "Rinascita". Versi in cui è presente tutto il calvario della malattia, ma anche la tensione verso la speranza di un 'altrove'.

Intervistata dal Resto Del Carlino, la mamma del ragazzo ha sottolineato: "Io non sapevo nulla, un giorno è uscito dalla sua stanza e mi ha detto: mamma, ti faccio una sorpresa, ho scritto una poesia e a scuola ho vinto dei post-it. Leggere le sue parole per me è stato intenso, è stato come ripercorrere tutta la sua malattia. Con parole semplici ha rappresentato cos’è stato per lui quel viaggio. Ricordo che trovai perfetta l’immagine del fiammifero decapitato, perché lui era proprio un fiammifero, era un fuoco di vita"

Un premio dato non in memoriam, ma perché la poesia ha colpito profondamente i membri della giuria che hanno espresso motivazioni molto precise: "Con versi intensi, originali, emozionanti, Lorenzo ha descritto il percorso della sua lotta e della sua rinascita".

Ecco i versi scritti da Lorenzo: "Io sono stato/ fiammifero decapitato/ I ricordi/ torturavano il cuore// Le mani/ convulse tra loro/ lottavano// MA// Io sono/ una farfalla/ a fatica rinata// Respiro/ finalmente/ l'azzurro// Posso/ dormire sereno/ nella mia culla". La premiazione si terrà il 25 agosto a Santa Margherita Ligure, nell'ambito del festival nazionale di Bioetica.

Ed è ancora la madre a esprimere l'emozione "È importante per me che le persone vi leggano un messaggio positivo, non solo di sofferenza e morte. C’è tanta vita in ’Rinascita’. Venerdì prossimo andremo a Santa Margherita Ligure a ritirare il premio. Sarà molto emozionante".

