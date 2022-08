Diventa milionario ma non dà niente ai figli: gli distruggono l'auto a martellate

Non sempre diventare milionari rende felici, in questa storia ha distrutto una famiglia. Il fortunatissimo Alex Robertson, autista di Glasgow (Scozia), ha vinto 3 milioni di sterline alla lotteria, vale a dire quasi 3,5 milioni di euro. Il neomilionario però si è rifiutato di dividere la vincita con i figli, che per vendetta gli hanno preso a martellate l’auto.

La vincita “ha distrutto la nostra famiglia”

Nel 2012 Alex Robertson aveva giocato e vinto all’EuroMillions, una famosa lotteria pan-europea, un premio di 38 milioni di sterline insieme ad un sindacato di 12 autisti. Ripartita la vincita tra i partecipanti a lui sono andati poco più di 3 milioni di sterline. Inizialmente Alex aveva promesso che avrebbe usato la somma per la famiglia, che avrebbe portato sua madre di 78 anni a vedere il suo gemello in Australia, riferiscono i figli. Ma poi le promesse non si sono tramutate in fatti e così tra Alex e i suoi due figli, William e Alex Junior, sono iniziate le liti. L’uomo è arrivato persino a denunciare i figli per molestie, affermando di aver ricevuto messaggi minatori e insistenti. Dopo aver ricevuto dal padre solo 200 sigarette, William e Alex Junior hanno deciso di prendergli a martellate l’auto per "vendetta". I ragazzi si sono poi auto denunciati alla polizia, dichiarando che la vincita è stata “la cosa peggiore che poteva capitare. Questo premio ha distrutto la nostra famiglia”.