La senzatetto diventata milionaria grazie a un gratta e vinci

Dall'elemosina in strada alla ricchezza, il tutto grazie alla dea bendata. È la storia a lieto fine di Lucia Forseth, ormai ex clochard, che sei anni fa ha visto la sua vita cambiare radicalmente grazie a un biglietto fortunato, un gratta e vinci che le ha permesso di vincere 5 milioni di euro. La donna ha vinto il denaro nel 2017 in California (Stati Uniti) e di recente ha raccontato ai media come la sua vita sia cambiata in questi sei anni: "Sono riuscita a laurearmi e sto per sposarmi".

Prima della vincita Lucia viveva alla giornata, con i soldi che riusciva a racimolare chiedendo l'elemosina in strada e mangiando alla mensa per i poveri. Ma la sua vita aveva iniziato a cambiare prima della vincita milionaria. La donna aveva trovato un lavoro, una casa e si era innamorata, ma il destino aveva ancora una sorpresa per lei. Un giorno, mentre era ferma a una stazione di servizio per fare rifornimento, ha deciso di comprare un gratta e vinci, il biglietto che ha cambiato tutto.

"Ne ho scelto uno a caso chiudendo gli occhi e ho vinto - ha raccontato - All'inizio pensavo di aver vinto un altro biglietto, poi ho controllato bene: avevo vinto 5 milioni di dollari. Sei anni fa ero una senzatetto e non pensavo che la mia vita potesse cambiare così, che una cosa del genere sarebbe successa a una persona come me". Dopo la laurea e il matrimonio, Lucia progetta di acquistare una casa nuova per la sua famiglia e sta valutando quali investimenti fare con i soldi rimasti della vincita.