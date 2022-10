La madre che esce con l'ex della figlia (senza saperlo)

Una ragazza è rimasta di stucco nello scoprire che la madre sta uscendo (a sua insaputa) con un suo ex.

Anzi, meno di un ex: si tratta di un 'amico di letto', un uomo con cui la figlia è andata a letto qualche volta, una relazione di sesso occasionale che però è bastata per scoprire tutti i dettagli più intimi e - adesso - imbarazzanti.

La ragazza di 23 anni si è sfogata su Reddit, anche perché l'uomo è ben più maturo di lei (ha 49 anni) e dunque non ha mai detto nulla a sua madre del fatto che lo stesse frequentado. "Ho incoraggiato mia madre a uscire con qualcuno - dice - è stata una mamma single per gran parte della mia vita, sembrava che la sua unica priorità fossero i figli. Mia mamma merita di essere amata come tutti, ha solo messo noi figli davanti a tutto per tanto tempo, per una volta era giusto che mettesse prima lei. Bene, ha conosciuto un tizio dopo i miei incoraggiamenti ed ero felice per lei. Ma recentemente me lo ha fatto conoscere e ho riconosciuto immediatamente la sua fiamma perché siamo stati a letto insieme un po' di volte l'anno scorso. Sono rimasta calma, ma dentro stavo esplodendo".

La ragazza vuole dire tutto alla madre, ma non ha idea di come fare, specialmente dopo che l'uomo le ha detto di tenere il segreto. "Mi ha pregata di non dirle niente un giorno in cui siamo rimasti da soli per qualche minuto - scrive - ma non penso che lo farò. Voglio dirglielo, ma non voglio ferirla. Non voglio però che la loro relazione diventi più seria senza che lei lo sappia. Come posso dirglielo senza spezzarle il cuore e senza odiarmi per il resto della vita?".

I commentatori l'hanno incoraggiata a seguire il suo istinto, dicendo che il fatto che l'uomo le abbia chiesto di stare zitta non depone a suo favore: "Non c'è un modo per indorare la pillola ma devi assolutamente dirlio a tua mamma, dille anche che lui ti ha chiesto di tacere sulla vostra relazione passata". "Sarà una conversazione spiacevole, ma devi portarla avanti il pirma possibile così tua madre potrà fare una decisione consapevole sul futuro della sua relazione". E ancora: "Devi dirglielo. Se poi lei deciderà di continuare a vederlo oppure no, dipenderà da lei. Ma se non le dici niente e la relazione diventa seria, diventerebbe davvero un problema se lei lo scoprisse dopo, potrebbe anche pensare che la stiate ancora tradendo o cose del genere".