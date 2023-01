Madre e figlia partoriscono a 24 ore di distanza

Mara e Paola sono madre e figlia. Ad unirle, oltre al loro rapporto di sangue, le diverse gioie della vita. Le due donne condividono la stanza di degenza del Cardarelli nel reparto di ostetricia e ginecologia ed hanno dato alla luce a poco più di di 24 ore di distanza due bellissimi bambini: Futura e Giovanni.

Mara ha 35 anni, nel 2002 quando nacque la figlia Paola ne aveva 15. Le due donne hanno scelto l’ospedale napoletano per partorire in modo spontaneo i loro figli.

Dice Claudio Santangelo, primario dell’ostetricia e ginecologia del Cardarelli: "Le signore Mara e Paola stanno bene, così come i loro meravigliosi bambini. Come reparto, abbiamo come priorità tutelare la salute e il benessere delle donne e dei nuovi nati; lo facciamo lavorando di continuo sui percorsi di sicurezza e intervenendo sull’accoglienza e il supporto alle neomamme".

Il Cardarelli nel 2022 ha registrato circa 740 parti, segnalandosi per un lieve aumento rispetto all'anno precedente. L'accompagnamento al parto naturale avviene utilizzando la tecnica del parto in acqua, la cromoterapia, l'aromaterapia e, da poco, la tecnica del Rebozo.