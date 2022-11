La madre della sposa si presenta al matrimonio in "lingerie"

La prima regola di un matrimonio, valida per tutte le invitate, è: mai mettere in ombra la sposa nel suo giorno speciale. Specialmente vestendosi di bianco come lei.

Se sono regole del Galateo più o meno note a tutti, la madre di questa sposa ha mostrato decisamente poco tatto presentandosi al matrimonio della figlia non solo vestita di un color argento molto simile al bianco, ma con un abito così succinto e ricco di pizzi, corsetto, guêpière e trasparenze che molti si sono domandati se non fosse più appropriato parlare di lingerie.

La fotografia della madre inopportuna è stata postata su Reddit da una donna che ha chiesto il parere degli altri utenti, e si è scatenato il dibattito.

Mentre alcuni si sono scandalizzati, altri non hanno visto particolari problemi: sicuramente tutti hanno ammesso che il vestito era senza dubbio bello, ma sarà stato davvero adatto alla madre di una sposa?

"Bel vestito - ha commentato un utente - ma per la madre della sposa avrei scelto altro", "Sembra lingerie, poi sembra davvero lo stesso colore di un abito da sposa", "Non va per nulla bene, sembra troppo un vestito da sposa", "È un abito perfetto invece, lo rivedranno con piacere nelle foto del matrimonio", "In genere la sposa aiuta la madre a scegliersi il vestito, dunque se quello andava bene alla figlia, non vedo alcun problema", "Se va bene alla figlia, che problema c'è?"