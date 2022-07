Apre per sbaglio la mail del padre: scopre che ha l'amante e forse anche una figlia segreta

Gioie e dolori della tecnologia, grazie alla quale è possibile conservare tutto ma che a volte può riservare davvero brutte sorprese. Un po' com'è successo a questa ragazza di 24 anni che ha aperto per sbaglio l'account mail del padre ritrovando messaggi che testimoniano una relazione clandestina che va avanti da anni e, forse, anche una figlia segreta. La giovane pensava di essere stata cresciuta da una coppia di genitori felici, e non pensava proprio che il padre, invece, a quanto pare avesse una doppia vita con un'altra persona.

La 24enne, sul forum Mumsnet, racconta la sua esperienza shock, dicendo di essere tornata a vivere dai suoi genitori durante la pandemia, visto che era in smart working, per risparmiare i soldi dell'affitto. Tutto sembrava andare bene, fino a quando il pc portatile del padre si è rotto. Lei si è offerta di prestargli un suo computer di riserva e lui ha accettato, ma poi ha iniziato a comportarsi in modo 'strano', molto riservato, quasi come se nascondesse qualcosa.

Fino al giorno in cui la 24enne ha acceso il pc di riserva e - senza farci troppo caso - si è imbattuta senza volerlo nella casella mail del padre. A quel punto l'occhio le è inevitabilmente caduto sulla posta in arrivo e le è crollato il mondo addosso: "Ho trovato mail molto sospette, sembra che mio padre abbia avuto un'amante per parecchio tempo. Mio padre per lavoro era spesso fuori casa, ha lavorato anche all'estero, dunque effettivamente potrebbe aver avuto, totalmente indisturbato, altre donne accanto". Insomma, mail provocanti, appellativi sospetti ("amore", "tesoro") e non solo: "Ho visto che in numerose occasioni lui le ha mandato soldi e giocattoli per la sua bambina. In altre mail, lei gli ha mandato fotografie della bimba. Perché? Sarà figlia di mio padre? Ho una sorellastra? Nelle mail non c'è modo di capirlo".

Alla fine del post, la 24enne, triste e delusa, chiede consiglio al web: "Dovrei dirlo a mia mamma? Sta insieme a mio padre da quando aveva 22 anni, ore ne ha 61".

Molti i commentatori che le hanno risposto dicendo di affrontare l'argomento con la madre: "Glielo direi senza dubbio, ha il diritto di sapere", "Povera mamma e povera te, ma lei ha comunque diritto di sapere", "Penso che dovresti dirglielo, sarà terribile ma è suo diritto saperlo anche se la situazione ti mette in una posizione molto difficile"