Malato terminale sposa la fidanzata in ospedale: "Viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo"

Fiori, sorrisi e anche qualche lacrima di commozione. Un momento unico ed emozionante, come i due sposi avevano immaginato, ma in una location differente, che comunque non ha permesso a due innamorati di coronare il loro sogno. Un paziente, malato terminale e ricoverato nel reparto cure palliative dell'Ospedale Provinciale di Córdoba, in Argentina, ha sposato la sua amata grazie all'aiuto dei medici e del personale sanitario. I due sposi hanno celebrato le nozze circondato dall'affetto di famiglia, amici e del fedele cagnolino: una scena romantica ripresa e postata su Instagram da Raquel Rostro, medico specialista in Medicina interna e responsabile delle cure palliative.

"Solo quando capiremo veramente che abbiamo un tempo limitato sulla Terra - ha scritto la dottoressa sui social -, e che non abbiamo modo di sapere quando il nostro tempo è scaduto, inizieremo a vivere ogni giorno al massimo come se fosse l'unico che abbiamo". Una storia che ricorda come non ci sia nulla più forte dell'amore: "Mi è sempre più chiaro che non c’è niente di più inarrestabile di un essere umano pieno di volontà - ha aggiunto la dottoressa -. Oggi ero entusiasta di vedere un intero TEAM dedicato, che si destreggiava per rendere speciale la giornata. Tutti contribuiscono, senza che nessuno fallisca".

Le immagini sono diventate virali sui social: nel video la sposa, visibilmente commossa, avanza nel corridoio dell'ospedale con il bouquet in mano, tenendo sotto braccio il suo sposo, tra l'affetto e la commozione di tutti i presenti. Una scena che ha commosso anche gli utenti social, che hanno commentato e condiviso queste nozze belle e particolari, lodando l'impegno dei sanitari nel realizzare il sogno di due innamorati.