Malta, italiani scappano dal ristorante senza pagare. Il papà riconosce il figlio e chiama il titolare

Si sono allontanati dal locale senza passare per la cassa, ma questa volta a pagare non è stata la presidente del consiglio, com'era avvenuto per i turisti fuggiti da un ristorante albanese, bensì il papà di uno di loro. A compiere la brava sono stati alcuni giovani siciliani in vacanza a Malta. Secondo quanto riferisce 'Il Corriere di Malta', il "fattaccio" si è consumato intorno alle 15 di venerdì scorso quando il gruppetto di giovanissimi si è fermato per pranzo al 'Pasta & Co' di Msida spendendo in tutto un centinaio di euro. Una volta arrivato il momento di saldare il conto, con la scusa di andare fuori a fumare una sigaretta i ragazzi hanno però fatto perdere le proprie tracce. Una fuga documentata dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale.

L'episodio è stato denunciato alla polizia e nel giro di poco la vicenda è finita sui giornali, arrivando fino in Sicilia e giungendo infine alle orecchie del papà di uno dei giovani. Che nonostante il volto fosse travisato ha riconosciuto suo figlio nelle immagini diffuse dal ristoratore. E si è subito fatto avanti per saldare i 100 euro del conto. Il titolare di Pasta & Co ha apprezzato non poco il gesto e ha risposto all'uomo che in realtà le scuse erano più che sufficienti e non intendeva riavere i soldi indietro. Di fronte all'insistenza del genitore nel voler pagare gli ha detto che però avrebbe potuto devolvere la somma a un'organizzazione non governativa che si occupa di disabili con sede a Gozo. Detto, fatto. Poco dopo l'uomo ha richiamato il ristoratore spiegandogli di aver donato 250 euro.

Non solo. Il genitore del ragazzo, riferisce il 'Corriere della Sera' si sarebbe offerto anche di mandare il figlio a lavorare gratuitamente nel ristorante maltese la prossima estate, ma il titolare ha gentilmente declinato l'invito. In ogni caso la denuncia è stata ritirata. E ora i soldi di quel conto non pagato andranno in beneficenza. Una storia a lieto fine. Anche per i ragazzi coinvolti che di sicuro avranno imparato la lezione.