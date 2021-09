Mamma di 16 bambini si mette a nudo e risponde a tutte le domande del web: "Mi piacerebbe avere altri figli"

Jani e suo marito in una serie di video su YouTube spiegano tutti i dettagli della vita in una famiglia allargata. "Il tempo per noi due? Cinque o dieci minuti in cucina, oppure quando usciamo per fare commissioni"

Non è facile essere genitori di uno o due figli, figuriamoci averne 16. Eppure è proprio la vita che conducono gli australiani Jeni e Ray Bonell: la coppia ha una famiglia super allargata, con nove figli e sette figlie.

Jeni, 51 anni, recentemente ha deciso di condividere tutti i dettagli della sua grande famiglia online, rispondendo pazientemente alle domande del web, anche a quelle più strane.

E dunque quanti anni hanno i figli? Si va dai 7 ai 31 anni, per un totale di 16 anni di gravidanze. Un bel salto considerato che inizialmente Jeni non voleva nemmeno figli: poi suo marito ha insistito, hanno iniziato con il primogenito, e non si sono più fermati.

In una serie di video su YouTube, i due coniugi dicono che sarebbero anche disposti ad avere altri bambini: "Ne vorremmo altri. Non è ancora successo, ma ci piacerebbe - ha detto lei -. Siamo ovviamente già molto felici così, ma non ci dispiacerebbe averne altri. È possibile che la nostra età non ce lo consenta più, ma c'è sempre la speranza. Se succede, succede. Se no, siamo comunque contenti". Insomma, anche se la coppia ha superato la cinquantina, dice di non sentirsi così vecchia da non poter avere più figli. "Quando sarà il momento di smettere, sarà Dio a farcelo sapere".

E per quanto riguarda le gravidanze? Jeni dice di averle sempre adorate, anche nei momenti meno piacevoli, che è probabilmente il motivo per cui alla fine hanno avuto così tanti figli.

"È divertente. Certo, ci sono un sacco di sacrifici da affrontare con una famiglia di queste dimensioni, ma a noi va bene così. A un sacco di altre persone potrebbe non andare" hanno detto i due.

Su 16 figli, "solo" 10 vivono ancora in casa con mamma e papà. E quando se ne saranno andati via tutti? Jeni ha detto che la casa sarà vuota, tranquilla e triste, ma almeno marito e moglie avranno più tempo per godersi la vita di coppia. "Ma non se ne vanno mai via veramente, ci tornano a trovare spesso". E Jeni ha detto che anche i nipotini sarebbero davvero benvenuti in casa. "Il nostro desiderio è poter vedere sempre un sacco di piedini che corrono in casa nostra".

Con 16 bambini, è normale pensare alla grande differenza di età tra il primo e l'ultimogenito. "Ci è piaciuto quando siamo riusciti ad avere più bambini senza aspettare troppo tra uno e l'altro - dicono i genitori - almeno riuscivamo a gestire insieme fasi della crescita molto simili".

Ma quando trovano il tempo, Jeni e Ray, per stare insieme da soli? "Quando siamo fuori e guidiamo, o facciamo commissioni - dice Jeni - poi torniamo a casa, andiamo in cucina, ci prendiamo un milkshake e per 5-10 minuti riusciamo a parlare da soli senza dover badare subito ai bambini". Da notare che le "commissioni" di questa famiglia allargata consistono anche in una spesa settimanale di mediamente 450 dollari al supermercato, con scorte di 44 scatole di cereali per la colazione.