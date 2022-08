Torna a casa dopo 2 anni e riabbraccia la figlia partorita durante il coma

Finalmente Cristina Rosi, 39 anni, torna a casa dalla figlia Caterina di appena 2 anni, partorita mentre era in coma. Dopo due anni di cure la donna è tornata definitivamente a casa, alle porte di Arezzo, dove ha potuto finalmente riabbracciare la sua piccola, nata con un parto cesareo urgente il 23 luglio del 2020 a causa di alcune complicazioni durante la gravidanza. Mamma e figlia si erano viste solo una volta, per qualche giorno a maggio di quest'anno.

La storia di Cristina & Caterina

A luglio del 2020, Cristina alla 30esima settimana di gravidanza ha avuto un arresto cardiaco, che ha messo a serio rischio non solo la sua vita ma anche quella della piccola che si trovava ancora nel grembo materno. Così è stato deciso un parto d'urgenza, ma da quel giorno la vita della donna non è stata più la stessa. Per il caso di Cristina e della piccola Caterina, che attualmente soffrono di gravi insufficienze, sono stati indagati 4 medici dell?ospedale di Arezzo, accusati di lesioni personali gravissime. Secondo i periti, Cristina avrebbe dovuto partorire prima del tragico evento, a causa delle gravi patologie cardiache di cui soffriva. Non in condizioni di emergenza, dunque, ma in sicurezza.

Dopo essere rimasta per 11 mesi in coma la donna è stata trasferita in un centro di eccellenza a Innsbruck, grazie anche ai soldi ricevuti da una raccolta fondi in suo favore. Proprio lì è avvenuto il risveglio dal coma. Ora, Cristina è potuta finalmente tornare a casa dove ha trovato ad aspettarla il marito Gabriele Succi, 43 anni, e la piccola Caterina di due anni. Adesso possono vivere tutti sotto lo stesso tetto.