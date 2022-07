La mamma adolescente che va al ballo di fine anno con il figlio: "Non ho trovato un babysitter"

Una giovanissima mamma inglese - non trovando nessun babysitter disponibile - ha portato con sé il figlio al ballo di fine anno scolastico: il tenero video, pubblicato su TikTok, è diventato virale.

Melissa McCabe, rimasta incinta a 14 anni, ha partorito il suo Arthur nel 2020 e lo ha cresciuto come mamma single, riuscendo comunque a completare il liceo.

Nei suoi video, Melissa documenta la sua vita mostrando gioie e dolori della maternità (vissuta, tra l'altro, nel pieno periodo dell'adolescenza) per dimostrare che no, il piccolo Arthur non le ha rovinato la vita, e per incoraggiare tutte le giovanissime mamme single nella sua stessa condizione.

Non è stata una vita facile, finora, quella della ragazza, che su TikTok ha raccontato delle molestie subite quando aveva 12 anni e delle difficoltà nel crescere Arthur che comunque rimane la sua priorità e la sua gioia.

Il video in cui spiega che avrebbe portato Arthur al ballo di fine anno è diventato virale, e la ragazza è stata contattata dai produttori di uno dei maggiori show televisivi della Gran Bretagna che le hanno chiesto di raccontare la propria storia in tv.

"Tutte sono andate al ballo con il loro fidanzato - racconta lei nel filmato - mentre io vado con la mia più grande benedizione, Arthur".