Mamma perde il peluche con le ceneri del figlio: "Sono disperata"

"Aiutatemi a trovare Bruce". Non è un appello come un altro. A scrivere è una giovane mamma che ha visto il figlio di sette anni, Gabryel, morire per una malattia e adesso ha perso il peluche preferito del figlioletto all'interno del quale aveva anche messo le ceneri. La storia arriva dalla Florida.

Liz Atkinson è la donna che adesso cerca disperatamente Bruce: un pupazzo azzurro con un cuore rosso sulla pancia. Sui social la donna racconta la sua storia. Gabriel è nato affetto da una grave malattia che lo ha costretto a molti ricoveri e interventi. Con sé ha sempre avuto quel pupazzo azzurro che oggi è tanto prezioso. "A Gabryel - scrive - è stato dato questo elefante in terapia intensiva neonatale ed è stato con lui a ogni intervento chirurgico (oltre 50) e ricovero (troppi per contarli). Ci ha dormito tutte le notti e da quando è morto io e mio marito ce l'abbiamo fatta nel nostro letto con noi. Si chiama Bruce".

Gabryel è morto prima che potesse coronare un sogno: andare a DisneyWorld. Così nel giorno del suo compleanno la famiglia ha deciso di andare ugualmente al parco divertimenti con l'altro figlio ma portando con loro il pupazzo Bruce, nel quale erano anche custodite le ceneri di Gabryel. Durante il viaggio però il pupazzo è stato smarrito. Mamma Liz Atkinson ora si appella ai social e indica tutte le tappe del viaggio: "Mi sento male, sto lottando per dormire. Sono disperata.Se avete trovato Bruce o l'avete visto in giro in una di queste location, scrivetemi in privato!!! Ho bisogno di lui".