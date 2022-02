Mangia in auto per evitare che la fidanzata gli 'scrocchi' il cibo

Questa storia è adatta a tutti coloro che provano un'autentica sensazione di fastidio quando qualcuno chiede di poter assaggiare quello che hanno nel piatto. Un innocente assaggio che spesso si trasforma in un boccone in grado di portarsi via metà porzione.

È una sensazione sgradevole, specie quando si sta mangiando una cosa molto buona e non si ha alcuna voglia di cederne bocconi ad altri. Ma tutto sommato si può porre rimedio in poco tempo con un po' di sincerità e di diplomazia, opponendosi in maniera aperta alle richieste di assaggi.

Questo ragazzo invece ha optato per una soluzione decisamente drastica: chiudersi in auto a mangiare per evitare di farsi 'scroccare' il cibo dalla fidanzata, una vera appassionata di cucina quando tocca ai piatti che stanno mangiando gli altri.

Il giovane ha condiviso anonimamente la sua storia su Reddit chiedendo consiglio al web: la sua fidanzata spesso non prende niente quando lui ordina al fast food, dicendo che a lei "basta un assaggio", per poi portargli via una bella porzione del suo piatto. Più volte lui, per potersi godere il suo pasto in pace, le ha detto che sarebbe stato felice di comprare una porzione anche a lei, ma non è servito a niente. "Non occorre, mi basta solo il primo morso" è la risposta di lei, addentando svelta un'ampia porzione di panino.

"Vivo con la mia ragazza da sei mesi, abbiamo poco più di 20 anni e stiamo bene insieme. Adoro il fast food: c'è una strada nella mia città che ne ospita sette diversi, e li frequento tutti. Lavoro molto e quando stacco spesso sono troppo stanco per cucinare, così facilmente prendo hamburger e patatine da portare a casa. Ma la mia ragazza chiede sempre di assaggiare lei per prima ogni cosa che ordino. Questa storia è andata avanti per un po', poi ho iniziato a telefonarle, mentre tornavo a casa, per chiederle se volesse qualcosa anche lei. Dice sempre di no. Ma quando entro a casa il rumore del sacchetto del fast food per lei è come la campana del cane di Pavlov, arriva immediatamente e chiede di assaggiare": queste le parole di lui, riprese anche dal Mirror.

Il ragazzo ha provato diverse tattiche per scoraggiarla, a quanto pare tutte invano. Una volta si è presentato con due hamburger, in modo da lasciarne uno anche a lei, che però dopo averlo addentato lo ha lasciato nel piatto. Un'altra le ha detto che, se voleva, lui poteva lasciare parte del suo cibo alla fine, ma no, lei voleva proprio il primo (abbondante) morso. Preso dallo sconforto, ha iniziato a mangiare in pace in auto, nel parcheggio davanti casa, tornando poi a casa e dicendo alla fidanzata di non avere fame e dunque di non aver preso niente al fast food. Se non che un giorno la sua fidanzata ha trovato carta e sacchetti nell'abitacolo, e si è arrabbiata. Che fare?

Molti commentatori si sono schierati dalla parte del ragazzo, ma molti gli hanno anche detto di non nascondere più il suo cibo: "La cosa più giusta e semplice che tu possa fare - ha detto un utente - è dirle semplicemente che non vuoi condividere il tuo hamburger con lei", "Dille che se vuole tu sarai felice di comprare cibo anche per lei, ma che ti dà fastidio il fatto che lei voglia assaggiare sempre tutto. A questo punto, se lei si arrabbia, le passerà", "Devi impuntarti, dovresti poter mangiare il tuo cibo senza che lei ti controlli e stabilisca stupide regole come quella del primo assaggio", "Se lei non riesce a rispettare questi limiti, porrei fine alla relazione. Si sta comportando da egoista ed è strana. Mi infastidirebbe molto avere intorno una persona che vuole costantemente assaggiare il mio cibo. Non funziona così".