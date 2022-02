La nonna cucina per sbaglio il cibo per i cani: "Non ce la siamo sentita di dirle che aveva sbagliato"

Quando i social servono per 'liberarsi' la coscienza e togliersi un peso: una giovane donna ha confessato anonimamente su Reddit che sua nonna ha cucinato e mangiato del cibo lasciato nel freezer, che in realtà era per il cane della nipote.

Le cose sono andate così, stando al racconto della giovane: un giorno sua sorella chiede alla nonna, durante una visita, di poter mettere temporaneamente nel suo freezer il cibo crudo che aveva comprato per il suo cane. Finendo poi, però, per dimenticarlo lì.

Passano i mesi, il cibo rimane congelato, e la nonna di 88 anni si dimentica del tutto della sua esistenza, fino a quando un giorno - aprendo il freezer - decide di cucinarlo, pensando che si tratti di cibo per umani. Lo cucina, aggiunge un po' di zenzero, aglio e varie salse cinesi, lo serve in tavola con riso e lei e una zia ospite si fanno una ricca scorpacciata.

Alla visita successiva delle due nipoti, la verità è venuta a galla: "La nonna ha detto a mia sorella che avevano mangiato la carne che lei aveva lasciato nel freezer perché temevano che andasse a male. All'inizio non abbiamo subito capito, poi abbiamo realizzato che hanno mangiato il cibo per il cane". Da quel che si legge nel resto del post, le due nipoti non se la sono sentita di rivelare l'errore mettendo tutti in imbarazzo: ormai quel che era fatto, era fatto.

Nei commenti, in ogni caso, sono state rassicurate da altre persone che hanno confessato errori simili: "Quando ero bambino ho mangiato per sbaglio biscotti per cuccioli", "Mio nonno ha mangiato uno snack per cani. Lo abbiamo trovato in cucina mentre masticava, gli abbiamo subito detto cos'era e lui ha risposto dicendo che comunque non era male", "Non posso immaginare, sarà stato cibo salatissimo".