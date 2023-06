Il piccolo Manuel è gravemente malato: i ''supereroi'' esaudiscono il suo ultimo desiderio

Appena sette anni e una malattia che non lascia purtroppo molte speranze. Il piccolo Manuel (nome di fantasia) è affetto da un tumore ai polmoni molto grave. Una diagnosi terribille, arrivata appena un anno fa quando il piccolo era arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con febbre alta e fatica a respirare. Negli ultimi giorni le condizioni del piccolo sono peggiorate, e i genitori hanno detto che non sanno se potrà festeggiare il prossimo compleanno. Così la mamma aveva lanciato qualche giorno fa un appello per fargli passare un giorno speciale concordato con il personale medico che lo segue. Data la sua passione per i supereroi i genitori avevano invitato chiunque lo volesse a recarsi oggi, domenica 2 giugno, nella struttura ospedaliera mascherato da uno dei tanti personaggi adorati dal bambino.

E così è stato: centinaia di persone hanno risposto all'appello dei genitori e si sono radunati al di fuori dell'ospedale di Torino. Da SuperMario a Batman, da Spiderman agli eroi dei Pokemon: la sorpresa per Manuel, e per molti altri bambini ricoverati, è arrivata puntuale. Così come la commozione dei presenti e dei genitori. Il padre, intervistato da Repubblica ha ringraziato tutti i presenti: ''Manuele non sapeva nulla e neppure noi immaginavamo che potesse esserci una festa così bella per lui. È molto emozionato, molto colpito e felice, pieno di pupazzi che gli sono stati regalati. Ora vogliamo che i suoi giorni siano tutti con il sorriso. Manuele ha frequentato la prima elementare, poi doveva iniziare la seconda quando ci è arrivata la diagnosi. In ospedale sono arrivati anche i suoi insegnanti. Ora è molto stanco e si è deciso che fosse meglio lasciarlo tranquillo''.

Alcuni si sono calati dal tetto dell'ospedale torinese, distribuendo regali ai bambini presenti: un evento organizzato da un'azienda torinese specializzata in feste a tema di questo tipo che non ha però preso alcun compenso.

